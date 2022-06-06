Beşiktaş, Burnley ile anlaştı! Son söz Weghorst'un

Beşiktaş, Hollandalı golcü Wout Weghorst için kulübü Burnley ile anlaşma sağladı.



A Spor'dan Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş, Burnley'e Weghorst'un 1 yıllık kiralanması için 100 bin euro kiralama ücreti ve 8 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif sundu. Burnley bu teklifi kabul etti.



MAAŞI 2 MİLYON EURO



Rotasını bu kez Hollandalı golcüye çeviren Beşiktaş, 2 milyon euro maaş içeren bir teklif sundu ve Weghorst'tan gelecek cevabı beklemeye başladı.



Şayet Weghorst da Beşiktaş'a 'evet' derse bu transfer resmiyet kazanacak.



BURNLEY 14 MİLYON EURO ÖDEDİ



2018 yazında AZ Alkmaar'dan Wolfsburg'a 10.5, Ocak 2022'de ise Burnley'e 14 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 1.97 boyundaki Weghorst, geöen sezon oynadığı 44 resmi maçta 9 gol atıp 4 asist yaptı.



Burnley'nin Premier Lig'den düşmesiyle birlikte ayrılık kararı alan 29 yaşındaki golcü, 12 kez giydiği Hollanda milli takım formasıyla da 2 kez fileleri havalandırdı.



