Beşiktaş, bu sezon 3. kez sahada eksik kaldı

Beşiktaş'ta, Fenerbahçe derbisindeki kırmızı kartla birlikte 3. kez Siyah-Beyazlı oyuncu sahadan atılmış oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, bu sezon 3. kez sahada eksik kaldı
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29 Kasım 2020 22:19
Larin'in derbideki kırmızı kartıyla birlikte Siyah-beyazlı oyuncular, bu sezon üçüncü kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Beşiktaş'ın Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta De Souza kırmızı kart görürken, Gaziantep FK mücadelesinde ise kaleci Ersin Destanoğlu aynı durumu yaşadı.

Siyah-beyazlı ekibin Fenerbahçe ile oynadığı derbi mücadelesinde ise Larin, kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

- N'Sakala girdi golünü attı

Maçın 86. dakikasında Rachid Ghezzal'ın yerine oyuna dahil olan N'Sakala, takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.

N'Sakala, 87. dakikada takımının dördüncü golünü atarak son bölümleri daha rahat geçirmesini sağladı.



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