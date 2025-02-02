Beşiktaş'a transferde kötü haber!

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'a kötü haber geldi.



Relevo'nun haberine göre; Benfica, 21 yaşındaki sol bek Samuel Dahl için Roma ile sözlü anlaşmaya vardı.



Beşiktaş'ın Roma'ya yaptığı teklifte herhangi bir kiralama bedeli bulunmazken, Benfica ise kiralama bedeli içeren bir teklif sundu. Oyuncu, Beşiktaş ile anlaşmaya varmasına rağmen, Roma kulübü oyuncudan gelir elde etmek istediği için İsveçli oyuncuya Benfica'yı tercih etmesi yönünde baskı yaptı.



Dahl bu sezon Roma ile tüm kulvarlarda 5 maça çıktı.















