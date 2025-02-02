Beşiktaş'a transferde kötü haber!

Benfica, Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Samuel Dahl için Roma ile sözlü anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'a transferde kötü haber!
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02 Şubat 2025 11:47
Son güncelleme 02 Şubat 2025 11:52

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'a kötü haber geldi.

Relevo'nun haberine göre; Benfica, 21 yaşındaki sol bek Samuel Dahl için Roma ile sözlü anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ın Roma'ya yaptığı teklifte herhangi bir kiralama bedeli bulunmazken, Benfica ise kiralama bedeli içeren bir teklif sundu. Oyuncu, Beşiktaş ile anlaşmaya varmasına rağmen, Roma kulübü oyuncudan gelir elde etmek istediği için İsveçli oyuncuya Benfica'yı tercih etmesi yönünde baskı yaptı.

Dahl bu sezon Roma ile tüm kulvarlarda 5 maça çıktı.

 

 

 

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