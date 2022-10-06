Spor yazarı Turgay Demir, Fenerbahçe ile derbide golsüz berabere kalan Beşiktaş'ı ve teknik direktör Valerien Ismael'in geleceğini analiz etti. Demir'in yazısının tamamını Fotomaç Gazetesi'ni satın alarak okuyabilirsiniz. İşte Demir'in yazısından öne çıkan bölüm...



GÜVENİM AZALDI



Haziran başından itibaren Valerien İsmael'e olan güvenim her geçen biraz daha azaldı. Önce dünyada başka sistem yokmuş gibi üçlü savunma diye diretmesi ve eleştiriler karşısında vazgeçmesi, Gedson-Salih ikilisini oyundan çıkacak ilk oyuncular olarak görürken eleştirilince bundan vazgeçmesi, maçın kırılma anlarında doğru müdahaleler yapamaması ve daha bir çok şey nedeniyle, "İsmael Beşiktaş'ın hocası değil" diyorum! Dikkat buyurun, Beşiktaş'ın hocası olamaz demiyorum, DEĞİL diyorum. Yani bugün Beşiktaş'ın hocası olacak kalibrede değil ama sabredilirse birkaç yıl sonra olabilir! "Sabır gösterilecekse sözleşme yenilensin, aksi halde yollar ayrılsın" deyişim bundan.



BAZEN PANİKLİYOR



Beşiktaş'ın harika bir kadrosu var... Dele Alli, Redmond, Gedson, Weghorst, Ghezzal, N'Koudou, Josef, Salih, Muleka, Masuaku, Roiser, Saiss, Tayyip gibi kaliteli ve takıma aidiyet hisseden oyuncular bir araya toplanmışken acemi bir hocanın hatalarıyla koca sezon heba edilmemeli. Fransız hoca maalesef bir futbol ezberi olan ve buna göre davranan bir teknik adam. Eleştiriler artınca ise ezberini bozup panikliyor.



YILDIZLARI ÇÖZEMEDİ



Oysa iyi bir teknik adam elindeki oyuncuların oyun karakterlerini en doğru şekilde analiz edebilmelidir. Misal, iyi bir teknik adam Redmond'un topla dripling yapan bir oyuncu olmadığını fark eder ve oyuncuyla vatandaşı Dele Alli'den müthiş bir ikili yaratabilir. Bunu yapmak yerine Redmond'tan, N'Koudou gibi topu alıp götürmesini bekler ve aynı şekilde Dele Alli'ye de adam kovalama görevi verirseniz ikisini de sıradanlaştırırsınız.



KARARSIZLIK BİTMELİ



Uzun sözün kısası, bana göre Beşiktaş, İsmael ile şampiyonluğa koşamaz. Başkan Çebi tam tersini düşünüyorsa risk alıp en az üç yıllık yeni bir sözleşme imzalamalıdır. Kararsızlık sürer ve Beşiktaş da istikrarsız sonuçlar almaya devam ederse Fransız hoca, taraftar baskısına dayanamayıp eninde, sonunda yine gider ama iş işten geçmiş olur.





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