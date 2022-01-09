Beşiktaş'a kötü haber; iki sakatlık

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.



Siyah-beyazlılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Domagoj Vida 63. dakikada bir sakatlık yaşadı.



Hırvat savunma oyuncusu oyuna devam edemezken, yerine Serdar Saatçı dahil oldu.



UMUT MERAŞ DA SAKATLANDI



Karşılaşmanın 89. dakikasında ise Umut Meraş sakatlandığı için sedyeyle soyuna odasıan götürüldü. Yerine ise Rıdvan Yılmaz girdi.





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