KENAN KARAMAN İÇİN BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Yeni sezon hazırlıklarını İspanya'da sürdüren Beşiktaş'a Kenan Karaman'dan kötü haber bir geldi. Milli futbolcunun antrenmanda sakatlandığı ifade edildi.Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın İspanya kampında gerçekleştirdiği antrenmanda, sol kalça ön kısmıında ağrı hisseden futbolcumuz Kenan Karaman'ın İspanya'da yapılan MR görüntülemesi neticesinde, uyluk ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem (grade 1 strain) tespit edilmiştir. Kenan Karaman'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.Fortuna Düsseldorf sonrası kariyerine Beşiktaş'ta devam eden Kenan Karaman, 33 maçta 1631 dakika süre aldı ve 2 gol 1 asist üretti. Santrfor, sol kanat ve sağ kanatta oynayan Karaman, Beşiktaş'ta bek mevkisinde de görev almıştı. Beşiktaş'ta yakın zamanda Josef de Souza ve Romain Saiss de sakatlanan oyuncular arasında yer almıştı.