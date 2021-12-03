Beşiktaş'a Josef de Souza'dan kötü haber

Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş'ta Josef de Souza cezalı duruma düştü.



Siyah-beyazlı takımın Brezilyalı orta saha oyuncusu, 42. dakikada orta alanda Umut Bozok'a yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.



Bu sarı kartın ardından Josef de Souza, bir sonraki lig maçı olan Kayserispor mücadelesinde forma giyme şansını kaybetti.





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