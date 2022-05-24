Bu sezon gol yollarında bir hayli etkisiz kalan Beşiktaş'ta, gelecek sezon için planlama başladı. Kara Kartal, bu bağlamda Teknik Direktör Valerien Ismael ve Ceyhun Kazancı yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.



Bu bağlamda Kara Kartal, 'gol atabilen forvet' arayışlarına devam ediyor.



ISMAEL SÖYLEMİŞTİ



Fransız Teknik adam daha önce yaptığı konuşmada, "Bu kulüp için oynamaktan gurur duyan futbolculara ihtiyacımız olacak. Ancak bunu yaparken dengeleri de gözetmek zorundayız. Bizi geliştirecek, yeni bir soluk getirecek futbolcular bulmamız gerekiyor." dedi.



Bu konuşmanın ardından Valerien Ismael ve Ceyhun Kazancı, forvet arayışlarına başladı.



Batshuayi'nin kiralık kontratının bitmesinin ardından skor üretebilen bir isim aranıyor.



ROTA İSPANYA'YA DÖNDÜ



Beşiktaş, bu sezon Batshuayi'nin performansından memnun kalmazken, rotasını İspanya'ya çevirdi. İspanyol medyası, Beşiktaş'ın yıldız bir golcü ile ilgilendiğini aktardı.



Kara Kartal'ın, Deportivo Alaves'te forma giyen Joselu'ya teklif yaptığı ifade edildi. Bununla beraber Beşiktaş'ın, Joselu transferini istemesinin nedeni de belli oldu.



SÖZLEŞMESİ BİTİYOR



Yıldız ismin, Haziran 2022'de sözleşmesinin sona erecek olması Beşiktaş'ın iştahını kabartıyor. Transferde mali konuların öncelik olduğu Beşiktaş'ta, bonservissiz bir golcü alınmasının daha faydalı olabileceği görüşü hakim.



Öte yandan 32 yaşındaki golcünün, Negredo etkisi yaratabileceği ifadesine yer verildi. İspanyol golcünün Negredo gibi Stoke ve Newcastle ile Premier Lig tecrübesi olduğu hatırlatıldı.



