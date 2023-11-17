Beşiktaş'a Bulgaristan'dan iki transfer

Rıza Çalımbay'ın gelişi ile birlikte büyük bir ivme yakalayan Kara Kartal, devre arasında kilit transferler yaparak, ligin ikinci yarısında iddialı bir konuma geçmeyi hedefliyor.
Bu doğrultuda tecrübeli teknik adam da yapılacak 3-4 takviye ile Siyah-Beyazlı ekibin iddialı bir konuma geleceğini söylemişti.
İSTEDİKLERİ OYUNCULAR BELLİ OLDU
Rıza Çalımbay'ın istediği ismin ise Bulgaristan'da olduğu bildirildi. Botev Plovdiv forması giyen Antoine Baroan'ı, Çalımbay'ın çok istediği öğrenildi.
Forvet bölgesinde görev yapan genç Fransız futbolcunun, takıma çok faydalı olacağı düşünülüyor. Diğer yandan da Vincent Aboubakar'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşılık olarak 23 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a getirilmesi hedefleniyor.
Çalımbay görevde kalması halinde bu talebini yeni yönetime de iletecek. Baroan'ın da kariyerini Avrupa'nın büyük bir kulübünde sürdürmek istediği gelen haberler arasında yer aldı.
KASIMPAŞA'DA FORMA GİYDİ
Hücuma çok yönlü bir ismi daha takviye etmek isteyen Siyah-Beyazlılar'a, Bulgaristan'da forma giyen CSKA Sofia'dan Tobias Heintz önerildi. Norveçli futbolcu için Rıza Çalımbay onay verse de arada birtakım pürüzler var.
Tecrübeli çalıştırıcı, yıldız oyuncunun araştırılmasını istedi. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcu, hücumun birçok bölgesinde görev yapabiliyor.
Daha önce ülkemizde Kasımpaşa'da da kiralık olarak forma giyen Tobias Heintz, bu sezon da istikrarlı görüntüsü ile ön plana çıktı. 17 lig maçında forma giyen yıldız futbolcu, 3 kez rakip fileleri havalandırırken, 4 de gol pası verdi.
Bu doğrultuda tecrübeli teknik adam da yapılacak 3-4 takviye ile Siyah-Beyazlı ekibin iddialı bir konuma geleceğini söylemişti.
İSTEDİKLERİ OYUNCULAR BELLİ OLDU
Rıza Çalımbay'ın istediği ismin ise Bulgaristan'da olduğu bildirildi. Botev Plovdiv forması giyen Antoine Baroan'ı, Çalımbay'ın çok istediği öğrenildi.
Forvet bölgesinde görev yapan genç Fransız futbolcunun, takıma çok faydalı olacağı düşünülüyor. Diğer yandan da Vincent Aboubakar'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşılık olarak 23 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a getirilmesi hedefleniyor.
Çalımbay görevde kalması halinde bu talebini yeni yönetime de iletecek. Baroan'ın da kariyerini Avrupa'nın büyük bir kulübünde sürdürmek istediği gelen haberler arasında yer aldı.
KASIMPAŞA'DA FORMA GİYDİ
Hücuma çok yönlü bir ismi daha takviye etmek isteyen Siyah-Beyazlılar'a, Bulgaristan'da forma giyen CSKA Sofia'dan Tobias Heintz önerildi. Norveçli futbolcu için Rıza Çalımbay onay verse de arada birtakım pürüzler var.
Tecrübeli çalıştırıcı, yıldız oyuncunun araştırılmasını istedi. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcu, hücumun birçok bölgesinde görev yapabiliyor.
Daha önce ülkemizde Kasımpaşa'da da kiralık olarak forma giyen Tobias Heintz, bu sezon da istikrarlı görüntüsü ile ön plana çıktı. 17 lig maçında forma giyen yıldız futbolcu, 3 kez rakip fileleri havalandırırken, 4 de gol pası verdi.
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