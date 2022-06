Beşiktaş Divan Kurulu'nda daha önce başkanlık yapmış isimlerden biri olan Şeref Nasır, siyah-beyazlıların gündemine yönelik Sporx'e özel değerlendirmelerde bulundu. Seçim sürecini değerlendiren Şeref Nasır, kongre üyesi ve iş insanı Ethem Sancak'ın "Beşiktaş TMSF'ye düşerse satın alırım" sözlerini de yorumladı. Emrah Karalinç'e konuşan Nasır, çarpıcı konuştu ve camiaya da mesajlar verdi.



"BEŞİKTAŞ'TA BAŞKAN OLMAYA KORKUYORLAR MI?"



Öncelikle Beşiktaş'taki seçim süreci hakkında konuşan Nasır, "Beşiktaş'ta birkaç başkan adayı çıksın isterdim. Başkanlık artık cazip mi gelmiyor? Korkmaya mı başladılar? Bazen anlayamıyorum. Durumun gittikçe vahimleştiğini düşünüyorum. Ciddi faiz ödüyoruz. Bu rakamın altından kalkmak da herkesin harcı değil. Gelen başkanların mali açıdan bir katkısı oluyor mu? Olduğunu da çok düşünmüyorum. Başkanların göreve gelme niyetini bile bazen anlayamıyorum. Borçtan kurtarmak istiyorlar mı? Tereddütlerim var. Beşiktaş'ın şampiyon olmasını istiyorum. Olamazsa bile mali açıdan düzlüğe çıkmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.



"ÇEBİ, YÖNETİME ÇOK İYİ İSİMLERİ ALDI"



Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yönetim kurulunu güncellemesi hakkında Nasır, "Ahmet Nur Çebi, başkanlığı bırakmak istemedi ve yönetimi değiştirdi. Çok da iyi arkadaşları aldı. Çok yakından tanıdığım isimler var. Yönetimde güçlü isimler var. İnşallah bunun katkılarını görürüz. Yapılacak güzel atılımlarla Beşiktaş'ı toparlayacaklardır diye düşünüyorum. Ama toparlayamayacaklarsa söyleyecek bir şey yok. Beşiktaş yokuş aşağı gidiyor, toparlamak da dolayısıyla zor. Yönetimin, taşın altına elini sokması bizi mutlu eder" dedi.



"ISMAEL'İN KREDİSİ YÜKSEK DEĞİL"



Teknik direktörün önemli olduğunu ancak; sonuçların tamamının bir kişiye bağlı olmadığını ifade eden Nasır sözlerine şu şekilde devam etti:



"Valerien Ismael'in kredisi bence yüksek değil. Taraftar baskısından korkuyor yönetimler. Sezon içinde de değişikliği tercih ediyorlar. Örneğin; Süleyman Seba teknik adamların arkasında dururdu. Umarım yönetimlerimiz her zaman cesaretli olur. Bir tek teknik direktöre her şeyi bağlamamak gerekiyor."



"TRANSFERLERİ PROFESYONELLER YAPMALI"



Beşiktaş gibi büyük kulüplerin transfer sürecini çok iyi planlaması gerektiğini vurgulayan Şeref Nasır, "Transferleri kimler yapıyor? Kulüplerde transferleri sporun içinden gelen ve görevlendirilen insanların yapması gerekiyor diye düşünüyorum. TFF'de de aynı sorunlar yaşanıyor. Sporun içinden gelen insanların daha fazla görev alması lazım. Türk futbolu adına bunu büyük bir eksiklik olarak görüyorum. Beşiktaş'ta da işlerin her daim profesyonel bir şekilde yürümesi gerektiğini düşünüyorum" açıklamasını yaptı.



ETHEM SANCAK'IN İHRAÇ KONUSU...



Camia içinde son günlerde çokça konuşulan Ethem Sancak hakkında ise eski divan başkanı, "Ethem Sancak'ın kendi görüşüdür. 'Zor duruma düşerse el atarım' diyor. Nevzat Demir, Rahmi Koç gibi isimler küstürüldü. Ethem Sancak, Beşiktaş'a sahip çıkacağını söylüyor. Ethem Sancak'ı Disiplin Kurulu'na da bence vermemek gerek. Dünya görüşü beni ilgilendirmez. Kendisine bir yakınlığım da yok. Disiplin Kurulu'na gitmesi için yönetimden sevk olur mu? O da şüpheli. Kulübe faydalı olacak insanları bence gücendirmeyelim" diyerek sözlerini tamamladı.





