Bernard Mensah, Beşiktaş'ta siftah yaptı!

Beşiktaş'ın yeni transferi Bernard Mensah, siyah - beyazlı formayla ilk lig maçında gol attı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Bernard Mensah, Beşiktaş'ta siftah yaptı!
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14 Eylül 2020 11:36
Beşiktaş'ın Kayserispor'dan takımına kazandırdığı Bernard Mensah, Beşiktaş formasıyla ilk Süper Lig maçında golle tanıştı.

Dün akşam Trabzonspor'la oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayan Ganalı futbolcu, 81 dakika görev yaptığı karşılaşmada ortaya koyduğu etkili futbolla dikkat çekti.

25 yaşındaki yıldız, Fırtına karşısında başarılı performansını 1 golle taçlandırdı.

Oyunun 64. dakikasında kazanılan penaltının ardından beyaz noktanın başına geçen Mensah, golünü attı.

Tecrübeli futbolcu, 81. dakikada yerini Adem Ljajic'e bıraktı.



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