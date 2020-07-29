Berna Gözbaşı: "Kayserispor bir daha düşmeyecek!"

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, küme düşme kararının kaldırılması sonrası görüşlerini dile getirdi.

Berna Gözbaşı: 'Kayserispor bir daha düşmeyecek!'
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29 Temmuz 2020 18:52
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, küme düşme kararının kaldırılmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de yola devam ettikleri için mutlu olduğunu söyleyen Berna Gözbaşı "Bütün kulüp başkanlarına teşekkür ederim. Özellikle ben, zor bir dönemde kulübü aldım, mücadele ettik ama başaramadık. 10 yıllık bir başkan gibi, pandemi döneminde olmayacak şeyleri gördüm." dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜRLER"

Berna Gözbaşı ayrıca "Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza ve TFF Başkanımıza teşekkür ederim. Süper Lig'de emin adımlarla devam edeceğiz. Göreve devam edeceğim. Yaşadığım zorlukları da ortadan kaldıracağım. Bu yaşadığımız olayları, bir kez daha yaşatmayacak sistemi kuracağım. Zorlu olacak ama bir daha Kayserispor bu günleri görmeyecek." diye konuştu.



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