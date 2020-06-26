Berke Özer, Westerlo ile "Devam" dedi

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Berke Özer, kiralık olarak forma giydiği Westerlo ile sözleşmesini uzattığını duyurdu

Haber; Sporx.com
Berke Özer, Westerlo ile 'Devam' dedi
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26 Haziran 2020 13:39
Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Berke Özer, kiralık olarak forma giydiği Westerlo ile sözleşmesini uzattığını açıkladı

Berke Özer açıklamasında, "Westerlo ile olan sözleşmemi +1 sene daha uzatmış bulunuyorum. Bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum." dedi.

20 yaşındaki Berke, Westerlo'da 22 maça çıkarken kalesinde 23 gol görmüş ve 6 maçta da gole izin vermemişti. 

FENERBAHÇE'DEN MESAJ

Sarı lacivertliler de resmi internet sitesinden, "2019-20 sezonunda Belçika'nın KVC Westerlo takımında kiralık olarak forma giyen futbolcumuz Berke Özer, önümüzdeki sezon da kiralık olarak Westerlo forması giyecektir. Genç kalecimiz Berke Özer'in, gelişimini sürdüreceği başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadelerine yer verdi.



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