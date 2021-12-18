Berat Özdemir: "Hamsik bizim ikinci hocamız"

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Berat Özdemir, Hatayspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Berat Özdemir: 'Hamsik bizim ikinci hocamız'
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18 Aralık 2021 19:41
Süper Lig'in 17. haftasında Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da orta saha oyuncusu Berat Özdemir, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Marek Hamsik için övgü dolu ifadeler kullanan Özdemir, "Grande, bizim Abdullah Hoca'dan sonra hocamız. Gerçekten müthiş bir tecrübe, müthiş bir yetenek. Biz de onun tecrübelerinden yararlanmaya çalışıyoruz ve her geçen gün de bir şeyler öğreniyoruz." dedi.


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