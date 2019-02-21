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Belhanda'dan Fatih Terim'e; "Bana güven hocam"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Benfica karşısındaki en büyük kozu Belhanda olacak.

Kaynak: Sporx.com
Belhanda'dan Fatih Terim'e; 'Bana güven hocam'
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21 Şubat 2019 12:06
Galatasaray'da Ocak ayında ayrılığın kıyısından dönen ve Fatih Terim'in ısrarlı talebi sonrasında takımda kalan Belhanda, sarı-kırmızılı forma altında kariyerinin en iyi performanslarından birini sergiliyor.

Benfica maçından önce Fatih Terim'in en büyük kozu olan Belhanda ile maçtan önce yaptığı görüşmede Faslı futbolcuya olan güvenini anlattı. Belhanda'dan Benfica kalesine daha fazla şut yollamasını talep eden Terim, "Sana olan güvenimi hiçbir zaman boşa çıkartmadın, yapabileceklerini biliyorum ve bunları gösteriyorsun. Oynadıkça mutlu oluyorsun ve milyonlarca insanı da mutlu ediyor. Benfica karşısında daha fazla kaleyi yoklamanı ve bu maçı bize getirmeni istiyorum" dediği ifade edildi.

Galatasaray'ın Benfica karşısındaki en büyük kozu olan Belhanda ise, "Ligde son ana kadar şampiyonluğu kovalayacağız ve rakibimiz bir yerde mutlaka takılacak ancak ondan önce Benfica karşısında almamız gereken bir tur var. Benfica'yı yenebilecek güçteyiz ve bunu başarmak için tüm takım olarak elimizden geleni yapacağız, taraftarımızın bize güvenmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.



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