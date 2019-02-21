Galatasaray'da Ocak ayında ayrılığın kıyısından dönen ve Fatih Terim'in ısrarlı talebi sonrasında takımda kalan Belhanda, sarı-kırmızılı forma altında kariyerinin en iyi performanslarından birini sergiliyor.Benfica maçından önce Fatih Terim'in en büyük kozu olan Belhanda ile maçtan önce yaptığı görüşmede Faslı futbolcuya olan güvenini anlattı. Belhanda'dan Benfica kalesine daha fazla şut yollamasını talep eden Terim, "Sana olan güvenimi" dediği ifade edildi.Galatasaray'ın Benfica karşısındaki en büyük kozu olan Belhanda ise, "Ligde son ana kadar şampiyonluğu kovalayacağız ve rakibimiz bir yerde mutlaka takılacak ancak ondan önce Benfica karşısında almamız gereken bir tur var. Benfica'yı yenebilecek güçteyiz veşeklinde konuştu.