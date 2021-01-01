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Beal, Washington'da mutlu olduğunu yineledi!

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, sahada veya finansal anlamda büyük problemler yaşamadığı için, Wizards'tan ayrılmayı düşünmediğini yineledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, sahada veya finansal anlamda büyük problemler yaşamadığı için, Wizards'tan ayrılmayı düşünmediğini yineledi.

Son aylarda Washington'dan ayrılmasına dair spekülasyonlarla gündeme gelen Beal, sürekli olarak ayrılmayı düşünmediğini ve bulunduğu takımla rekabet etmeye hazır olduğunu açıkça belirtmişti.

Yakın zamanda Bradley, sahada veya finansal anlamda büyük sorunları olmadığından ötürü, ekibinden ayrılmayı düşünmediğini bir kez daha vurguladı:

"Kafanızda 'Ne yapacağım, nereye gideceğim, hangi takıma imza atacağım?' gibi soruların belirebileceği dönemler oluyor. Bende böyle bir durum söz konusu değil. Ben buradayım ve işimi yapıyorum. Çok para kazanıyorum ve bunu yaparken de oldukça rahatım. Bugün emekli olsam, finansal anlamda hiç sıkıntım olmaz.

Tabii ki hemen şampiyonluğu kazanacağımızı söylemiyorum, ama bunun için bir fırsatım olsun isterim. Bunun ulaşılabilir olduğunu görebilmek istiyorum."

Geçtiğimiz birkaç sezonda Los Angeles Lakers, Golden State Warriors ve Boston Celtics kendisi için olası hedef noktaları olarak görünmüş olsa da, Beal bunların hiçbiriyle ilgilenmemiş ve Wizards'ta kalmıştı.


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