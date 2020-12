Beal: "Wall'un gidişi beni 'şok' etti, ama Russ'la iyi uyuşacağız"

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, John Wall'un Russell Westbrook için Houston Rockets'a takas edildiğini görmenin "şok edici" ve "kabullenmesi zor bir durum" olduğunu söyledi ve Westbrook ile "iyi uyuşacağına" inandığını belirtti.



Wall ve Beal son sekiz sezonda takım arkadaşıydı, ancak Wall, aşil sakatlığı nedeniyle iki yıldır oynamamıştı. İkili, playofflara dört kez ulaşmış, ancak ikinci turu geçememişlerdi.



Beal, takastan bu yana geçen iki günün duygusal geçtiğini açıkladı:



"Geçen gün haberleri görmek kesinlikle şok edici ve çılgıncaydı. Basketbol işinin böyle yürüdüğünü anlıyorsunuz. Benim için de kabullenmesi zor bir durumdu, ama diğer taraftan Russ kalibresinde birinin, eski MVP'nin, ayaklı bir triple-double'ın geldiğini görüyorsunuz ve kendisi ekibimize bir kıvılcım ve şehrimize bir enerji getirecek."



"RUSS HAKKINDA SÖYLENENLER BENCE YANLIŞ"



Beal, Westbrook'la oynamanın zor olduğuna dair olumsuz eleştirilere inanmayacağını ve Westbrook ile neler yapabileceğini görmekten heyecan duyduğunu söyledi:



"İnsanların onun hakkında birçok yanlış eleştiriler yaptığını düşünüyorum. Bu yüzden Russ ile biraz zaman geçirene kadar, bu anlatılanlara hiçbir bir şekilde inanmayacağım. Bence zaten kendisinin gelip tüm kontrolü ele almaya ve her şeyi kendi başına yapmaya çalışacağı bir durum olmayacak. Bunun bir grup çalışması olduğunu anlayan birisi.



Herhangi bir sorun olacağını sanmıyorum. Sadece geçmiş yıllara nazaran biraz daha fazla topla oynamayı sevdiğim gerçeği, tek adapte olacağım şey olabilir, ancak kendisinin geçmişte topu Paul George'a, Kevin Durant'e ve James Harden'a bıraktığı olmuştu, yani şimdi de aynı şey olacak."



"DUYGUSALLAŞMAMAYA ÇALIŞIYORUM"



Beal, Wall ile takastan bu yana, Wall'un Wizards tesisini son bir kez veda etmek için ziyaret ettiği o duygusal an da dahil olmak üzere, birden fazla kez sohbet ettiğini söyledi:



"Şu anda duygusallaşmamaya çalışıyorum. O kardeşim gibi olduğu için, bunlar zor şeyler. Böyle anlarda, ilişkinizin çok güçlü olduğunu fark ediyorsunuz. Birçok insan bizi ayırmaya, bizi birbirimize düşürmeye çalışmıştı ve bu her zaman çılgınca bir durumdu. Çünkü bir araya geldiğimizde ve konuştuğumuzda, aramızdaki ilişki, insanların söylediği ve dedikodusunu yaptığı şeylerin hep tam tersi olmuştu."