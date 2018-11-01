Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Çengelköy Futbol Yatırımları'nı 4-0 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Bayram Bektaş, "Önümüzdeki turu da geçip, kupada gidebileceğimiz en iyi yere kadar, finale kadar gitmek, hatta yapabilirsek kupayı da almak istiyoruz." dedi.



Bektaş, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında yaptığı açıklamada, az süre alan oyuncularına şans verdikleri Çengelköy Futbol Yatırımları karşısında kendi futbollarını sahaya yansıttıklarını söyledi.



Forma giyen her oyuncunun üzerine düşen görevi yaptığını kaydeden Bektaş, tek maç üzerinden oynanan müsabakaların zorlu geçtiğini ancak ilk golü bulduktan sonra farka gittiklerini dile getirdi.



Bektaş, müsabakada her iki takımın da futbol oynama düşüncesi içinde olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Bu da güzel bir futbol ortaya izlettirdi. Bugün 17 yaşındaki kaleci Eren Bilen'e şans verdik. Çok kaliteli ve değerli bir kaleci. Çok iyi maç çıkardı. Üstüne koyduğu zaman, umarım ileride milli takımın değişmez kalecisi olur. Çengelköy camiası kendilerini çok iyi ağırladığımızı söyledi. Benim İstanbul'da oturduğum semtim ve yakın arkadaşlarım var. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Böyle maçlar sıkıntılı ve zordur ancak iyi konsantre olup, ciddiye aldılar. Önümüzdeki turu da geçip, kupada gidebileceğimiz en iyi yere kadar, finale kadar gitmek, hatta yapabilirsek kupayı da almak istiyoruz."



Ataçocuğu: "Sürpriz yapmayı düşünüyorduk"



Çengelköy Futbol Yatırımları Teknik Direktörü Özgür Ataçocuğu, farklı liglerdeki iki takımın mücadelesinde mağlup taraf olduklarını aktardı.



Göze hoş gelen bir futbol sergilemeyi hedeflediklerini kaydeden Ataçocuğu, "Bunu oyun içinde zaman zaman gerçekleştirdik. Pozisyonlara girdik ancak karşımızda bir Süper Lig takımı vardı. Sürpriz yapmayı düşünüyorduk ama olmadı. Artık lige odaklanıp, Çengelköy Futbol Yatırımları'nı layık olduğu yere getirmek için mücadele edeceğiz. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Göztepe'ye de bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



