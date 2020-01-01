Bayless: "Dame, attığı tweet'le G.O.A.T. konusunu kapamıştır"

Fox Sports analisti Skip Bayless'e göre Portland Trail Blazers'ın süperstarı Damian Lillard, G.O.A.T. (Tarihin en iyisi) tartışmasını sonlandırdı.



Kısa bir süre önce Lillard, Twitter'da NBA tarihinin en iyi oyuncularından LeBron James, Kevin Durant ve Michael Jordan'dan almak isteyebileceği üç özelliği saymış ve LeBron'un dayanıklılığını tercih edeceğini belirtmişti.



Bayless'a göre, dayanıklılığın "pek bir G.O.A.T. değeri olmamasından ötürü", Blazers süperstarı bunu yaparak G.O.A.T. tartışmasını sona erdirmiş oldu.



Skip, UNDISPUTED programında şunları söyledi:



"Arkadaşım Damian Lillard'a, küçük şeker bir tweet ile iki tartışmada konuyu kapattığı için teşekkür etmek istiyorum: G.O.A.T. tartışması ve gezegendeki en iyi oyuncu tartışması. Bunun için çok teşekkür ederim Dame.



Lillard, LeBron'un dayanıklılığını tercih etmişti. Ancak dayanıklılık aslında bir G.O.A.T. değeri değildir. Bu aslında bir kabiliyet değil, çünkü bunun bir kısmı benim için sadece şanstan ibaret.



LeBron çok şanslı ve çok dayanıklı bir oyuncu. Bunun yüzde kaç bilmiyorum ama tabii ki idmanla ve çalışmayla alakası var. Ama çoğunlukla, sadece şanslı olduğu için. Dame LeBron'dan bunu istedi, Ancak MJ'den atletizmini istedi. İşte bu bir G.O.A.T. kabiliyetidir. Bu sadece, kendisinin G.O.A.T.'un Michael Jeffrey Jordan olduğunu açıkça kabul etmesiydi."



