Bayern Münih'te Kovac yerine 3 aday!

Bundesliga'da son 3 maçta galibiyet alamayan ve 1 puan toplayanteknik direktörkoltuğu sallanıyor.Alman basının önde gelen gazetelerinden BILD'de yer alan habere göre; Bayern Münih, Niko Kovac ile yolların ayrılması durumunda yerine geçecek adayları belirledi.Haberde; Kovac'ın yerine Laurent Blanc, Zinedine Zidane ve Arsene Wenger isimlerinin düşünüldüğü kaydedildi.Bundesliga'da ilk 7 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Bayern Münih, 13 puanla 6. sırada bulunuyor.