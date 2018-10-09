Bayern Münih'te Kovac yerine 3 aday!

Bundesliga'da son 3 maçta galibiyet alamayan ve 1 puan toplayan Bayern Münih'te teknik direktör Niko Kovac'ın koltuğu sallanıyor.
Alman basının önde gelen gazetelerinden BILD'de yer alan habere göre; Bayern Münih, Niko Kovac ile yolların ayrılması durumunda yerine geçecek adayları belirledi.
YERİNE 3 ADAY...
Haberde; Kovac'ın yerine Laurent Blanc, Zinedine Zidane ve Arsene Wenger isimlerinin düşünüldüğü kaydedildi.
Bundesliga'da ilk 7 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Bayern Münih, 13 puanla 6. sırada bulunuyor.
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Alman basının önde gelen gazetelerinden BILD'de yer alan habere göre; Bayern Münih, Niko Kovac ile yolların ayrılması durumunda yerine geçecek adayları belirledi.
YERİNE 3 ADAY...
Haberde; Kovac'ın yerine Laurent Blanc, Zinedine Zidane ve Arsene Wenger isimlerinin düşünüldüğü kaydedildi.
Bundesliga'da ilk 7 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Bayern Münih, 13 puanla 6. sırada bulunuyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın