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Bayern Münih'te Kovac yerine 3 aday!

Bayern Münih'te Niko Kovac ile yolların ayrılması durumunda Laurent Blanc, Zinedine Zidane ve Arsene Wenger ile temasa geçeceği belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Bayern Münih'te Kovac yerine 3 aday!
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09 Ekim 2018 00:52
Bundesliga'da son 3 maçta galibiyet alamayan ve 1 puan toplayan Bayern Münih'te teknik direktör Niko Kovac'ın koltuğu sallanıyor.

Alman basının önde gelen gazetelerinden BILD'de yer alan habere göre; Bayern Münih, Niko Kovac ile yolların ayrılması durumunda yerine geçecek adayları belirledi.

YERİNE 3 ADAY...

Haberde; Kovac'ın yerine Laurent Blanc, Zinedine Zidane ve Arsene Wenger isimlerinin düşünüldüğü kaydedildi.

Bundesliga'da ilk 7 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Bayern Münih, 13 puanla 6. sırada bulunuyor.



 

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