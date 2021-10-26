Bayern Münih durdurulamıyor!

Almanya Bundesliga şampiyonu Bayern Münih, Bundesliga'da 22 puanla zirvede yer alırken, Şampiyonlar Ligi'nde de aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiriyor.



Sadece 12 maçta 45 gol istatistiğini elinde bulunduran Almanya temsilcisinde, maç başına ortalama 4 gol atma başarısıyla gol krallığında başı çekiyor.



Bu başarının arkasında sağladığı başarıyla adından sıkça söz ettiren teknik direktör Julian Nagelsmann'ın da büyük rolü olduğu düşünülüyor.



Ligde son maçında Hoffenheim'ı 4-0'lık skorla mağlup ettiği maçın ardından konuşan Robert Lewandowski,"Dört gol attık ve herkes eğlendi." yorumunda bulundu.



Rakiplerine karşı ezici üstünlük



Bayern Münih, geride kalan maçlarda 33 gol fark ile ligdeki diğer takımlardan çok daha fazla gol atarak rakiplerine karşı ezici üstünlük sağlamayı başardı.



Bunun yanında Bayern Münih son 56 maçında 174 gol atma başarısı sağladı. Bayern, Şampiyonlar Ligi'nde de üstün başarısını sürdürerek gruptaki üç maçını da kazandı, toplam 12 gol attı ve kalesinde gol görmedi.



Öte yandan Bayern Münih ligde Borussia Mönchengladbach ve Eintracht Frankfurt'u geçemeyerek sadece 2 maçta puan kaybı yaşadı.



Kilit oyuncu Lewandowski



Bayern'in yıldız futbolcusu Robert Lewandowski, attığı 41 golle Bayern tarihinde Gerd Muller'in 1971/72 sezonunda kaydettiği 40 gol rekorunu kırmayı başardı.



Yıldız futbolcu ayrıca 13 maçta 17 gol istatistiğiyle Ballon d'Or'un en güçlü adaylarından biri olduğu düşünülüyor.

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