Batshuayi gerçeği; 3.5 yıl sonra sakatlık

Beşiktaş'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, kariyerinin son 3.5 yılındaki ilk sakatlığı Türkiye'de yaşadı. Başarılı forvetin Altay maçında oynaması zor...

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Batshuayi gerçeği; 3.5 yıl sonra sakatlık
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23 Eylül 2021 09:04
Michy Batshuayi Tunga
Michy Batshuayi Tunga
Beşiktaş
Beşiktaş, sezonun henüz başı olmasına rağmen sakatlıklar nedeniyle adeta kabus gibi bir dönemden geçerken, son olarak Adana Demirspor karşılaşmasında dizinden problem yaşayan Michy Batshuayi ile Rachid Ghezzal'ın Altay karşısında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

Siyah beyazlıların Chelsea'den kiraladığı Belçikalı futbolcu son olarak Borussia Dortmund forması giydiği dönemde 16 Nisan 2018'de sakatlandı ve 21 Mayıs 2018'de sahalara döndükten sonra yaklaşık 3.5 yıldır Sakatlık sorunu yaşamadı. 

BATSHUAYİ, 15 GÜN YOK

Sağ dizinden sakatlanan Michy Batshuayi'nin ise yaklaşık 15 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi.




 

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