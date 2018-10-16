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Başakşehir'de Arda Turan antrenmana çıktı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kaynak: AA
Başakşehir'de Arda Turan antrenmana çıktı
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16 Ekim 2018 14:38
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın antrenman sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanda milli futbolcu Arda Turan da yer aldı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın, koordinasyon ve çabukluk çalışmasının ardından dar alan oyunu ve çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Sakatlığı süren Alparslan Erdem'in fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

Medipol Başakşehir, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

 
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