TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR'İ YENEMİYOR

BAŞAKŞEHİR, YENİNCE GOL YEMİYOR

TRABZON'DA 5 FARKLI İSİM

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

DJANINIY VE HOSSEINI İLK KEZ

SAFA İLK KEZ İLK 11'DE

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

'in 5. haftasında geçtiğimiz sezonun şampiyonu, sezonu 2. sırada bitiren'a konuk oldu. Medical Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir 2-0'lık skorla kazandı ve bu sezon ilk galibiyetini aldı.Başakşehir'e galibiyeti getiren gol, 32. dakikada İrfan Can Kahveci ve 53. dakikada Edin Visca'dan geldi. Başakşehir'in Fenerbahçe'den yeni transferi Deniz Türüç, çıktığı ilk maçta Edin Visca'nın golünde asisti yapan isim oldu.Bu sonucun ardından ligdeki ilk galibiyetini alan Başakşehir, geçen haftaki Göztepe beraberliğiyle birlikte puanını 4 yaparken, bu sezon 2. yenilgisini yaşayan Trabzonspor 5 puanda kaldı.Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir evinde Antalyaspor ile karşılaşacakken, Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe ile kritik bir mücadeleye çıkacak.Trabzonspor, son 5 sezonda oynadığı tüm takımlara karşı en az 1 galibiyet alırken, sadece Başakşehir'i yenemedi. Bordo-mavililer, rakibi ile oynadığı son 11 maçta 5 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.Başakşehir, Trabzonspor'u mağlup ettiği son 8 maçın 6'sında kalesini gole kapatmayı başardı. Öte yandan Trabzonspor, evindeki son 10 maçında da gol yedi ve Süper Lig'de şu anda bu anlamda en uzun seriyi yaşayan takım konumunda yer aldı.Trabzonspor, en son oynadığı Gaziantepspor maçı 11'ine göre 5 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.Teknik direktör Eddie Newton, ligde son oynanan Gaziantep FK maçına göre Medipol Başakşehir karşısında ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.Newton, kalede Erce Kardeşler'in yerine sakatlıktan dönen Uğurcan Çakır'a, savunmada Hüseyin Türkmen'in yerine yeni transfer Vitor Hugo'ya, orta sahada kart cezalısı Flavio'nun yokluğunda Kamil Ahmet Çörekçi'ye, forvette ise Caleb Ekuban ile Anthony Nwakaeme'nin yerlerine genç oyuncu Safa Kınalı ile Fausse'ni Diabate'ye görev verdi.Trabzonspor, cezalı ve sakat futbolcular nedeniyle Medipol Başakşehir karşısına 4 eksikle çıktı.Bordo-mavili takımda kart cezalısı Flavio ile Nwakaeme, Ekuban ve Abdulkadir Parmak kadroda yer almadı.Trabzonspor'un transferin son günlerinde kadrosuna kattığı ve geçici lisans çıkartılan forvet oyuncusu Djaniny, Medipol Başakşehir maçıyla ilk kez bordo-mavili takımın maç kadrosunda yer aldı.Trabzonspor'un İranlı stoper oyuncusu Majigd Hosseini de bu sezon ilk kez kadroda kendine yer buldu.Trabzonspor Teknik Direktörü Newton, bu sezonun ilk 4 haftasında 2 karşılaşmada sonradan oyuna giren genç futbolcu Safa Kınalı'ya 11'de görev verdi.Teknik direktör Eddie Newton, Nwakaeme, Flavio, Abdulkadir Parmak ve Flavio gibi isimlerin kadroda yer almadığı maçta son haftalarda performansıyla dikkat çeken gen oyuncuya orta sahada sahaya sürdü.Trabzonspor'un satışa çıkarılan locaların 28'i satıldı. Uzun bir aradan sonra stada alınan az sayıda taraftar maç öncesinde kısa bir tezahürat yaptı.Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin hayatını kaybeden eski milli futbolcularından Nevzat Güzelırmak içen karşılaşma öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.8. dakikada Baker'in ceza yayı hemen gerisinden sert şutunda yerden seken topu kaleci Mert Günok, yatarak kornere çeldi.10. dakikada Abdülkadir Ömür'ün soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde Afobe'nin kafa vuruşunda top kaleci Mert Günok'ta kaldı.16. dakikada Bolingoli'nin soldan ortasında, önce Visca'nın ardından da Demba Ba'nın şutlarında kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi.30. Marlon'un soldan ortasında, ceza alanı içinde Afobe topu Safa Kınalı'ya çıkardı. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Mert Günok'u geçen top direğin yanından auta çıktı.32. dakikada Medipol Başakşehir, golü buldu. Baker'den kaptığı top ile ceza yayına giren İrfan Can Kahveci'nin şutunda top savunmadan döndü. Dönen topu yine bu futbolcu yerden bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluşturdu: 0-145. dakikada Baker'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Mert Günok, yerden sekerek üstüne doğru gelen topu çıkardı.54. dakikada Medipol Başakşehir, farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç'ün pasında ceza alanı sağ çaprazında Visca'nın sert şutunda, top üst direğe çarparak filelerle buluştu: 0-276. dakikada Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı köşe vuruşunda, altıpas içinde Epureanu'nun vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere gönderdi.88. dakikada Baker'in sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Edgar Ie'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı.Medical ParkBahattin Şimşek, Mustafa Sönmez, Osman Gökhan BilirUğurcan Çakır, Pereira, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi, Safa Kınalı (Dk. 60 Djaniny), Baker, Abdülkadir Ömür (Dk. 84 Ahmet Canbaz), Diabate (Dk. 78 Bilal Başacıkoğlu), Afobe (Dk. 84 Yusuf Sarı)Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mehmet Topal, Rafael (Dk. 61 Mahmut Tekdemir), Visca (Dk. 87 Aleksic), İrfan Can Kahveci (Dk. 74 Berkay Özcan), Deniz Türüç (Dk. 86 Gulbrandsen), Demba Ba (Dk. 74 Crivelli)Dk. 32 İrfan Can Kahveci, Dk. 54 Visca (Medipol Başakşehir)Dk. 52 Safa Kınalı (Trabzonspor) Dk. 55 Bolingole (Medipol Başakşehir)