Başakşehir Paşa'yı devirdi, ilk yarıyı lider kapattı

'in 17. haftasında, deplasmandaile karşı karşıya geliyor. Medipol Başakşehir, 90 dakika sonunda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Başakşehir bu sonuçla sezonun ilk yarısını lider kapattı.maça golle başladı ve konuk ekip 4. dakikada'nın golüyle 1-0 öne geçti.43. dakikadanın golüyle skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.Mücadelenin 70. dakikasında, Başakşehir'i 2-1 öne geçiren golü kaydetti.Bu galibiyetin ardından Medipol Başakşehir Süper Lig'de puanını 36'ya çıkardı. Kasımpaşa ise 19 puanda kaldı.Medipol Başakşehir, Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa ise sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.2. dakikada hızlı gelişen atakta sağ kanatta topla buluşan Popov'un arka direğe ortasına Trezeguet'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.3. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Emre Belözoğlu'nun ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Mossoro, meşin yuvarlağı yerden içeri çevirdi. Visca'nın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.14. dakikada Pavelka'nın savunma arkasına pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Trezeguet'nin yerden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.20. dakikada Kerim Frei'ın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Mossoro'nun yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'de kaldı.26. dakikada Visca ile duvar pası yapan Kerim Frei, topu yeniden ceza sahasında bulunan Visca'ya aktardı. Bu oyuncunun kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.30. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Caicara'nın ortasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Adebayor, meşin yuvarlağı yay içerisindeki Emre Belözoğlu'na çıkardı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.34. dakikada Popov'un etkili ortasına penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Mensah'ın kafa vuruşunda, topu kaleci Volkan Babacan kontrol etti.43. dakikada Kasımpaşa beraberlik golünü buldu. Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta altıpas içerisinde Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.48. dakikada Mensah'ın uzaktan sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.57. dakikada ceza sahası dışında rakibinden sıyrılan Mossoro'nun sol ayağıyla yaptığı vuruşta savunmada Ben Youssef'e çarpan top kornere çıktı.70. dakikada Medipol Başakşehir yeniden öne geçti. Kerim Frei'ın ortasında ceza sahası içinde Mossoro'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.72. dakikada Visca'nın ceza sahası dışından yerden sert vuruşunda kaleci Ramazan Köse, meşin yuvarlağı kornere çeldi.74. dakikada Emre Belözoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topun gelişine Kerim Frei'ın vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.84. dakikada Ben Youssef'in indirdiği topla altıpas üzerinde buluşan Trezeguet'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'dan döndü. Pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.Kasımpaşa Recep Tayyip ErdoğanAli Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan ÇimenRamazan Köse, Popov, Omeruo, Ben Youssef, Veysel Sarı, Sadiku, Pavelka (Dk. 78 Neumayr), Mensah, Eduok, Trezeguet, Murillo (Dk. 73 Rangel)Volkan Babacan, Caicara, Da Costa, Attamah, Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu (Dk. 76 Tunay Torun), Visca (Dk. 74 İrfan Can Kahveci), Mossoro, Kerim Frei, Adebayor (Dk. 85 Mevlüt Erdinç)Dk. 3 Visca, Dk. 70 Mossoro (Medipol Başakşehir), Dk. 43 Veysel Sarı (Kasımpaşa)Dk. 21 Mensah, Dk. 38 Ben Youssef, Dk. 45+1 Eduok (Kasımpaşa), Dk. 86 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)