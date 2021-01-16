Başakşehir, Kwadwo Asamoah'ı takibe aldı

Başakşehir, bir süredir kulüpsüz olan Kwadwo Asamoah'ı transfer etmek istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; inter.it
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Başakşehir, Kwadwo Asamoah'ı takibe aldı
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16 Ocak 2021 21:26
Başakşehir, 32 yaşındaki kanat beki Kwadwo Asamoah'ı transfer etmek istiyor. Daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelen Ganalı oyuncuya, bu kez Başakşehir talip oldu.

Ganalı oyuncu, 5 Ekim'de Inter'den ayrıldıktan sonra kulüpsüz kaldı. 32 yaşındaki Asamoah'ın anıldığı takımlar arasında Montreal Impact, FC Porto, Udinese, Hellas Verona da yer alıyor. 

OKAN BURUK İSTİYOR

Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, takımında sol ayaklı ve tecrübeli bir oyuncu istiyor. Başakşehir yönetimi, bu nedenle ekonomik olarak da en uygun seçenek olan Asamoah'a yöneldi. 

Kwadwo Asamoah, daha önce Inter dışında Juventus'un da formasını giydi.



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