Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.Başakşehir, 29. dakikada Eldor Shomurodov ile 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.Alanyaspor, 51. dakikada Uchenna Ogundu ile durumu 1-1'e getirdi.Başakşehir'de ilk golü atan Shomurodov, 53. dakikada bir kez daha ağları havalandırdı ancak bu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve maç 1-1 sona erdi.Yeni teknik direktörü Nuri Şahin yönetiminde ilk maçına çıkan Başakşehir, ilk kez puan kaybı yaşadı.Bu sonucun ardından Başakşehir (5 maç) 6, Alanyaspor 9 puana yükseldi.Ligin gelecek haftasında Başakşehir, Konyaspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.5. dakikada RAMS Başakşehir, maçın ilk gol pozisyonunu yakaladı. Brnic'in ceza sahası içi sol çaprazdan arka direğe ortasında Kemen, uygun durumda topa kafayla istediği vuruşu gerçekleştiremedi ve meşin yuvarlak auta gitti.15. dakikada Alanyaspor'un geliştirdiği atakta Hagi, uzak mesafeden kaleyi düşündü. Kaleci Muhammed Şengezer, ilk etapta elinden kaçırdığı meşin yuvarlağı çizgide kontrol etti.RAMS Başakşehir, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 üstün bitirdi.