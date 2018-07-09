Sporting Lizbon'un İsviçre kampı kadrosuna Bas Dost alınmadı.
Sporting Lizbon'un 29 kişilik kamp kadrosuna geçen sezonu Vitesse'de kiralık geçiren Luc Castaignos alınırken, Bas Dost'un kadroda yer almaması dikkat çekti. Ayrıca, kamp kadrosunda Fenerbahçe altyapısından giden Merih Demiral da yer aldı.
Bas Dost dışında kontratlarını tek taraflı fesh ettiklerin ilan eden William Carvalho, Gelson Martins ve Bruno Fernandes de kadroda yer almadı.
İşte Sporting Lizbon'un açıkladığı kamp kadrosu:
- Emiliano Viviano;
- Marcelo Ferreira;
- Jonathan Silva;
- Jefferson Moreira;
- André Pinto;
- Matheus Pereira;
- Fredy Montero;
- Bruno César;
- Stefan Ristovski;
- Domingos Duarte;
- Raphinha Belloli;
- Carlos Mané;
- Romain Salin;
- Lumor Agbenyenu;
- Cristiano Piccini;
- Jérémy Mathieu;
- Francisco Geraldes;
- Radosav Petrovic;
- Josip Misic;
- Luc Castaignos;
- Marcus Wendel;
- Ryan Gauld;
- João Palhinha;
- Bruno Gaspar;
- Jovane Cabral;
- Luís Maximiano;
- Seydou Doumbia;
- Mattheus Oliveira;
- Merih Demiral
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Sporting Lizbon'un 29 kişilik kamp kadrosuna geçen sezonu Vitesse'de kiralık geçiren Luc Castaignos alınırken, Bas Dost'un kadroda yer almaması dikkat çekti. Ayrıca, kamp kadrosunda Fenerbahçe altyapısından giden Merih Demiral da yer aldı.
Bas Dost dışında kontratlarını tek taraflı fesh ettiklerin ilan eden William Carvalho, Gelson Martins ve Bruno Fernandes de kadroda yer almadı.
İşte Sporting Lizbon'un açıkladığı kamp kadrosu:
- Emiliano Viviano;
- Marcelo Ferreira;
- Jonathan Silva;
- Jefferson Moreira;
- André Pinto;
- Matheus Pereira;
- Fredy Montero;
- Bruno César;
- Stefan Ristovski;
- Domingos Duarte;
- Raphinha Belloli;
- Carlos Mané;
- Romain Salin;
- Lumor Agbenyenu;
- Cristiano Piccini;
- Jérémy Mathieu;
- Francisco Geraldes;
- Radosav Petrovic;
- Josip Misic;
- Luc Castaignos;
- Marcus Wendel;
- Ryan Gauld;
- João Palhinha;
- Bruno Gaspar;
- Jovane Cabral;
- Luís Maximiano;
- Seydou Doumbia;
- Mattheus Oliveira;
- Merih Demiral
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın