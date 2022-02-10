Bartuğ Elmaz tek başına kaldı

Galaatsaray'da başkan Burak Elmas'ın kararıyla kadro dışı bırakılan Bartuğ Elmaz artık tek başına çalışıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Bartuğ Elmaz tek başına kaldı
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10 Şubat 2022 12:12
Galatasaray'da genç futbolculardan Bartuğ Elmaz tek başına çalışmalarına devam ediyor.

Antalya kampı sırasında Marsilya ile resmi sözleşme imzalayan Bartuğ Elmaz, Başkan Burak Elmas'ın kararıyla kadro dışı bırakılmıştı.

18 yaşındaki futbolcunun Florya'da antrenmanlarını tek başına yaptığı öğrenildi. Bartuğ Elmaz, sezon sonunda Fransa'ya uçacak.

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