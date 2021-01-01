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Barnes: "Zion'ın Pelicans'dan ayrılması, kaçınılmaz..."

Eski NBA veteranı Matt Barnes, New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson'ın kariyerini Pelicans'da tamamlamayacağını düşündüğünü açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA veteranı Matt Barnes, New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson'ın kariyerini Pelicans'da tamamlamayacağını düşündüğünü açıkladı.

Barnes, ESPN'in 'The Jump' programında şunları söyledi:

"Muhtemelen bu kaçınılmaz bir durum. Zion'ın kariyerini New Orleans'ta bitireceğini sanmıyorum. Hazır sizdeyken, keyfini çıkarın."

Zion, ligdeki ikinci yılında patlama yaparak, 26.8 sayı, 7.2 ribaund ve 3.7 asistlik ortalamalara ulaşmıştı.

Pelicans ekibi 25-32'lik derecesiyle bu sezon Batı Konferansı'nda 11'inci sırada yer alıyor ve ekibin yakın gelecekte herhangi bir başarı göstermediği takdirde, Williamson'ı mutlu etmek için bazı hamleler yapmak adına daha fazla baskı hissedececeği tahmin ediliyor.


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