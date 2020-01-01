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Barkley: "Kobe bana üç saat boyunca küfürlü mesaj yollamıştı"

NBA efsanesi Charles Barkley, merhum Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın kendisine bir maçtan sonra üç saat boyunca nasıl küfrettiğini anlattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Charles Barkley, merhum Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın kendisine bir maçtan sonra üç saat boyunca nasıl küfrettiğini anlattı.

Barkley, komik anekdotunu 274Sports'tan Evan Daniels ile yaptığı bir röportajda paylaştı.

"Bir gece Kobe Bryant'ın, ikinci yarıda hiç şut atmadığı bir maçı hatırlıyorum. Sonra ona laf atmıştım. İkinci yarıda bir kez şut atmıştı. Yanında ona yardım edebilecek kimse olmadığını kanıtlamaya çalışıyordu. Ve ben de yaptığı şeye çok kızmıştım. Sonra da onun hakkında konuştum."

Bryant, Barkley'nin eleştirisini görmüş ve bundan çok mutsuz olmuştu. Sonrasında, kendisine küfürlü mesajlar yollamaya başlamıştı:

"Kobe, sonraki üç saat boyunca bana mesaj atmaya başlamıştı. Ve karşılıklı bir şeyler söylüyorduk ama bana aklına gelebilecek ne kadar o*** çocuğu tarzı küfür varsa hepsini söylüyordu. Ben de o mesajları attıkça hep gülüyordum. Ben de 'Ara beni' demiştim. Harika bir şeydi ve sonrasında birbirimizi gördüğümüzde buna gülüp geçmiştik. Ama beni aramayıp 20-25 tane küfürlü mesaj atması çok komikti. Harikaydı."


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