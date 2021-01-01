Barkley: "Durant, Nets üçlüsünün en az bencil olanı"

NBA efsanesi Charles Barkley, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'in, kendisi, Kyrie Irving ve James Harden'dan oluşan üçlü arasında bencil olmayan tek oyuncu olduğunu söyledi.



Barkley, Harden, Kyrie ve Durant arasındaki potansiyel uyumu tartıştı ve Durant'in kariyerinin bu aşamasında "bencil olmadığını" kanıtladığını belirtti:



"Bu üç adam arasında bana hiç bencil olmadığını kanıtlamış olan tek kişi, KD'dir. KD Golden State'e gittiğinde fedakarlık göstermişti. James Harden ve Kyrie Irving bana hiçbir zaman 'Sadece kazanmak istiyorum, bu en önemli şey' mentalitesini göstermediler. Onlar yalnızca rakamlarını önemsiyor. Bu fedakarlığı yapacaklarını sanmıyorum. Şimdi daha az şut atacaklar."



"SPLASH BROTHERS'DAN, DRIBBLE BROTHERS'A"



Barkley ayrıca Durant'in Irving ve Harden'e katılarak Golden State Warriors'ın 'Splash Brothers' ikilisi Stephen Curry ve Klay Thompson'dan, kendi yorumuyla Kyrie ve Harden'ın çok top kullanmalarından ötürü oluşturduğu 'Dribble Brothers'a (Dripling Kardeşler) geçiş yaptığını ekledi:



"Eğlenceli bir takım olacak. KD, Splash Brothers'dan Dribble Brothers'a geçiş yaptı."



