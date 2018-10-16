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"Barcelona, Messi olmasa La Liga'da 10. olurdu"

Arjantin Milli Takımı'nın eski antrenörü Angel Cappa, Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılması durumunda Katalan ekibinin ligde 10. sırada yer alabileceğini iddia etti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
'Barcelona, Messi olmasa La Liga'da 10. olurdu'
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16 Ekim 2018 01:54
Bir dönem Arjantin Milli Takımı ve Barcelona'da antrenörlük yapan Angel Cappa, Lionel Messi hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

"MESSI OLMASA BARCELONA..."

İspanya basınına konuşan Angel Cappa, "Lionel Messi olmasa Barcelona, La Liga'yı 10. sırada bitirir" ifadelerini kullandı.

"LİDERLİK YAPAMAZ"

Messi'nin milli takım performansını eleştiren Cappa, "Messi bir tanrı değil. Önemli bir futbolcu ama milli takımda liderlik yapamaz" dedi.

Barcelona ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Messi, bu sezon 11 maçta 11 gol attı ve 5 asist yaptı.

 

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