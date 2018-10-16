'Barcelona, Messi olmasa La Liga'da 10. olurdu'

Bir dönemMilli Takımı veantrenörlük yapanhakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.İspanya basınına konuşan Angel Cappa, "Lionel Messi olmasa Barcelona, La Liga'yı 10. sırada bitirir" ifadelerini kullandı.Messi'nin milli takım performansını eleştiren Cappa, "Messi bir tanrı değil. Önemli bir futbolcu ama milli takımda liderlik yapamaz" dedi.Barcelona ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Messi, bu sezon 11 maçta 11 gol attı ve 5 asist yaptı.