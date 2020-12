Bandırmaspor, Adana'da 90+5'te zafere uçtu

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Adanaspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Mücadele 2-1 Bandırmaspor üstünlüğüyle sona erdi.



Karşılaşmada Adanaspor'un golü 7. dakikada Atalay Babacan'dan geldi. Bandırmaspor'un golleri ise 22. dakikada Doğan Can ve 90+5'te İshak Çakmak'ın penaltı vuruşundan geldi.



Bu sonuçla birlikte Adanaspor ligde 12 puanda kaldı ve 16. sırada yer aldı. Bandırmaspor ise 21 puana yükseldi.



Adanaspor, TFF 1. Lig'in 17. haftasında Boluspor'la sahasında karşılaşacak. Bandırmaspor ise aynı haftada sahasında Altay ile karşılaşacak.



Stat: 5 Ocak Fatih Terim



Hakemler: Cihan Aydın, Cem Özbay, Mehmet Emin Tuğral



Adanaspor: Karacic, Hakan Çinemre, Canberk Dilaver, Furkan Şeker, Donkor, Ömer Çiçek (Dk. 72 Belem), Atalay Babacan (Dk. 84 Ozan Papaker), Serhat Tunç (Dk. 88 Cenk Alptekin), Celil Yüksel, Ergin Keleş (Dk. 84 Berkan Fırat), Rayan



Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Onur Akbay (Dk. 90+6 Mehmet Yiğit), Orhan Ovacıklı, Abdurrahim Dursun, Gökay Güney, Doğan Can Davas (Dk. 84 Hakan Bilgiç), İshak Çakmak, Landel, Selçuk Alibaz (Dk. 78 Del Valle), Traore (Dk. 46 Rahmi Anıl Başaran), Pote



Goller: Dk. 8 Atalay Babacan (Adanaspor), Dk. 21 Doğan Can Davas, Dk. 90+6 İshak Çakmak (Penaltıdan) (Royal Hastanesi Bandırmaspor)



Sarı kartlar: Dk. 31 Donkor, Dk 34 Celil Yüksel, Dk. 90+4 Furkan Şeker, Dk. 90+5 Canberk Dilaver (Adanaspor), Dk. 62 Pote (Royal Hastanesi Bandırmaspor)