Balotelli için yeni rota; Romanya

Çalkantılarla dolu bir kariyer geçiren Mario Balotelli'nin son talibi Romanya şampiyonu CFR Cluj oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Balotelli için yeni rota; Romanya
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04 Ağustos 2020 01:19
Romanya'da üst üste üçüncü kez şampiyon olan CFR Cluj, Mario Balotelli ile transfer görüşmelerine başladı.

Romanya'dan GSP'nin haberine göre; bir süredir Balotelli ile ilgilenen Cluj, görüşmelerde ileri safhaya geçti. Mario Balotelli'nin şu an düşünme aşamasında olduğu ve önümüzdeki günlerde Romanya şampiyonuna bir cevap vereceği belirtildi.

Görüşmelerle ilgili konuşan Cluj'un mali işlerden sorumlu yöneticisi Nelu Varga, "Doğru, İtalya'dan çok büyük bir golcü transfer ediyoruz." dedi ancak isim vermeyi reddetti.

Mart ayından bu yana maçlara çıkmayan ve kulübü Brescia ile yaşadığı sorunlar nedeniyle antrenmanlara da alınmayan Balotelli, ayrılık için kulübünden 400 bin euro talep etmişti.

29 yaşındaki Mario Balotelli, kariyerinde Inter, Manchester City, Milan, Liverpooli Nice ve Marsilya formaları da giydi. İtalyan forbvet, son 3 transferini bonservissiz yaptı.



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