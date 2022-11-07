Balotelli, federasyonu hedef aldı; 'Adaletsizlik, yolsuzluk...'

Sion forması giyen Mario Balotelli, İsviçre Futbol Federasyonu tarafından kendisine bir maç ceza verilmesinin ardından sert bir açıklama paylaştı.



Balotelli, instagram hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı;



"İsviçre Futbol Federasyonu, ne tür bir mafyaya bulaştığınızı bilmiyorum. Ama benim gibi oyuncular, adaletsizliğin, yolsuzluğun ve iş görmezliğin olduğu böyle bir ligde oynamaktan gurur duymuyor. Futbol bir iştir ve hakemler de dahil olmak üzere bu işi ciddiye almalıyız. Neye alıştığınız umurumda değil, kesinlikle değişmelisiniz ve tüm dünya bu ligin nasıl utanç verici davrandığını görmeli. Bir hata yaptım ve bunun bedelini ödeyeceğim. Federasyon hata mı yaptı, ödeyecek. Hakem hata mı yaptı, o da ödemek zorunda!"



NE OLMUŞTU?



Sion'un, Basel ile oynadığı maçta taraftarlara el hareketi yapan Balotelli'ye, İsviçre Futbol Federasyonu tarafından bir maç ceza verilmişti.



Sion'un da yaşanan sürecin ardından İtalyan golcüyü kadro dışı bıraktığı öne sürüldü.





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