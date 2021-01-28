Balıkesirspor'a 4 imza birden

TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor, 4 oyuncuyu renklerine bağladığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Balıkesirspor'a 4 imza birden
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28 Ocak 2021 15:57
TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor, 4 oyuncuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, daha önce takımın formasını giyen Abdülkadir Özgen ve İbrahim Halil Çolak'la sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, Balıkesir ekibinin Sancaktepe FK'den David Deniz Kılınç ve Bursaspor'dan Sedat Dursun'u da sezon sonuna kadar renklerine bağladığı ifade edildi.



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