Balıkesirspor'un hasreti bitti

Balıkesirspor, Çayelispor'u 2-1 yenerek kötü gidişe son verdi ve 12 puanla Play-Off hattına döndü. Teknik direktör Levent Eriş, galibiyetle eleştirileri bertaraf etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Balıkesirspor'un hasreti bitti
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21 Ekim 2024 14:19
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 4 maçında 3 mağlubiyet alan Balıkesirspor, kötü gidişe evinde Çayelispor'u 2-1 yenerek son verdi.

Grupta 7 maçta 4'üncü galibiyetini alan Bal-Kes, 12 puana ulaşarak Play-Off hattına dönerken, liderlik yarışından da kopmadı. Kırmızı-beyazlılarda son haftalardaki kötü gidiş sonrası eleştiri oklarının hedefi olan Teknik Direktör Levent Eriş de galibiyetle rahat bir nefes aldı.
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