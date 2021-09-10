Geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'a imza atan Bakasetas, geldiği günden beri müthiş bir skor katkısı gösteriyor. Yarım devrede 6 gol atıp, takımına 13 puan kazandıran Yunan yıldız, bu sezona da süper başladı.



3 lig maçında 2 gol, 1 asiste imza atan 28 yaşındaki 10 numara, UEFA Konferans Ligi'nde de 3 asist yaptı. Bakasetas, şovuna milli arada devam etti. Yunanistan Milli Takımı ile 3 maça da ilk 11'de başlayan ve kaptanlık pazubandını takan başarılı oyuncu, İsviçre ve Kosova karşılaşmalarında gol pası vermişti. Bakasetas, önceki gece ise 2-1 kazandıkları İsveç mücadelesinde çok şık bir gol attı. Kendi başlattığı atağın devamında rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren kaptan, rakip fileleri havalandırdı.



10 numaradan fazlası



90 dakika görev yapan Bakasetas, 4 şut pası, rakip yarı sahada 24 pas, 6 top kapma ve 16 sahipsiz top kazanma istatistikleriyle maçın en iyisi oldu. Girdiği 16 ikili mücadelenin 11'ini kazanan Bakasetas, bir 10 numaradan fazlası olduğunu gösterdi. Bu sezon toplamda 10. resmi maçını oynayan Yunan yıldız, bu karşılaşmalarda 3 gol, 6 asistlik performans gösterdi.



