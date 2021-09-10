Bakasetas şova devam ediyor

Yunanistan formasıyla ilk iki maçta asist yapan Bakasetas, önceki gece İsveç'i 2-1 yendikleri maçta şık bir gol attı. Kaptan, pek çok istatistikte sahanın en iyisi olurken, bu sezon toplam 10 resmi maçta, 3 gol, 6 asistlik performansa ulaştı.

Abone Ol
Bakasetas şova devam ediyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Eylül 2021 10:14
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'a imza atan Bakasetas, geldiği günden beri müthiş bir skor katkısı gösteriyor. Yarım devrede 6 gol atıp, takımına 13 puan kazandıran Yunan yıldız, bu sezona da süper başladı.

3 lig maçında 2 gol, 1 asiste imza atan 28 yaşındaki 10 numara, UEFA Konferans Ligi'nde de 3 asist yaptı. Bakasetas, şovuna milli arada devam etti. Yunanistan Milli Takımı ile 3 maça da ilk 11'de başlayan ve kaptanlık pazubandını takan başarılı oyuncu, İsviçre ve Kosova karşılaşmalarında gol pası vermişti. Bakasetas, önceki gece ise 2-1 kazandıkları İsveç mücadelesinde çok şık bir gol attı. Kendi başlattığı atağın devamında rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren kaptan, rakip fileleri havalandırdı.

10 numaradan fazlası

90 dakika görev yapan Bakasetas, 4 şut pası, rakip yarı sahada 24 pas, 6 top kapma ve 16 sahipsiz top kazanma istatistikleriyle maçın en iyisi oldu. Girdiği 16 ikili mücadelenin 11'ini kazanan Bakasetas, bir 10 numaradan fazlası olduğunu gösterdi. Bu sezon toplamda 10. resmi maçını oynayan Yunan yıldız, bu karşılaşmalarda 3 gol, 6 asistlik performans gösterdi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.