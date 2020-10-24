Bahçeşehir Koleji, sahasında farklı kazandı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, Büyükçekmece Basketbol'u 92-66 yendi.

Haber; AA
Bahçeşehir Koleji, sahasında farklı kazandı
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24 Ekim 2020 22:16
ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, Büyükçekmece Basketbol'u 92-66 yendi.

Bahçeşehir Koleji bu sonuçla ligde 3. galibiyetini elde ederken, Büyükçekmece Basketbol ise 3. kez mağlup oldu.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Kaan Büyükçil

Büyükçekmece Basketbol: Anderson 12, Mert Celep 8, Eldridge 5, Farrell 4, Olaseni 13, Oliver 11, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 2, Ömer Utku Al 8, Enes Berkay Taşkıran 3, Burak Eşlik, Ahmet Can Duran 

Bahçeşehir Koleji: Jones 8, Green 13, Rıdvan Öncel 12, Burak Can Yıldızlı 5, Hadi Özdemir 3, Perez 2, İsmet Akpınar 21, Owens 12, Aldridge 4, Erkan Yılmaz 12, Deniz Kılıçlı

1. Periyot: 14-21

Devre: 28-39

3. Periyot: 50-62



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