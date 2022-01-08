Aziz Behich: "Galatasaray deplasmanı kolay değildir"

Giresunspor'da Aziz Behich, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Aziz Behich: 'Galatasaray deplasmanı kolay değildir'
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08 Ocak 2022 23:30
Giresunspor'da Aziz Behich, Galatasaray galibiyeti sonrası konuştu.

Aziz Behich yaptığı açıklamada, "Zor maç oldu. Galatasaray deplasmanı hiçbir zaman kolay değil. Takım arkadaşlarımı, hocalarımı tebrik ediyorum. Antalya'da 1 hafta kamp yapıp bu maça odaklandık. İnandık. Beşiktaş maçında da bunu yaptık, inandık." dedi.

Tecrübeli oyuncu ayrıca, "Yeni yıla iyi başlamak istedik. Zor olacağını biliyorduk. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. 3 puanı aldık. İnşallah devamı gelecek." ifadelerini kullandı.


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