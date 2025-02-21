AZ Alkmaar, Türk takımlarına yenilmiyor

AZ Alkmaar, Türk takımlarıyla yaptığı 10. maçta mağlup olmadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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AZ Alkmaar, Türk takımlarına yenilmiyor
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21 Şubat 2025 09:18
AZ Alkmaar, Türk takımlarıyla yaptığı 10. maçta mağlup olmadı.

Hollanda ekibi, Başakşehir, Fenerbahçe, Kayserispor ve Galatasaray ile yaptığı müsabakalarda 5 galibiyet ve 5 beraberlik alırken, hiç yenilgi yaşamadı.

Alkmaar ekibi, Galatasaray ile oynadığı turu 4-1 ve 2-2'lik skorlarla geçmeyi başardı.


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