AZ Alkmaar, Türk takımlarına yenilmiyor

AZ Alkmaar, Türk takımlarıyla yaptığı 10. maçta mağlup olmadı.
Hollanda ekibi, Başakşehir, Fenerbahçe, Kayserispor ve Galatasaray ile yaptığı müsabakalarda 5 galibiyet ve 5 beraberlik alırken, hiç yenilgi yaşamadı.
Alkmaar ekibi, Galatasaray ile oynadığı turu 4-1 ve 2-2'lik skorlarla geçmeyi başardı.
Hollanda ekibi, Başakşehir, Fenerbahçe, Kayserispor ve Galatasaray ile yaptığı müsabakalarda 5 galibiyet ve 5 beraberlik alırken, hiç yenilgi yaşamadı.
Alkmaar ekibi, Galatasaray ile oynadığı turu 4-1 ve 2-2'lik skorlarla geçmeyi başardı.
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