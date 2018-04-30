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Aytemiz Alanyaspor'da Fernandes şoku

Spor Toto Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Aytemiz Alanyaspor, takımın yıldız futbolcusu Junior Fernandes'in sakatlığı ile sarsıldı.

Kaynak: DHA
Aytemiz Alanyaspor'da Fernandes şoku
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30 Nisan 2018 17:19
Aytemiz Alanyaspor'un sol kanat oyuncusu Junior Fernandes'in üst adelesinden sakatlandığı ve en az bir hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Kayserispor'u yenen Aytemiz Alanyaspor, Junior Fernandes'ten gelen kötü haberle sarsıldı. Kayserispor maçının 36'ncı dakikasında sakatlanarak yerini Efecan Karaca'ya bırakan Şilili futbolcu Fernandes'in bugün yapılan sağlık kontrolünde sol arka üst adalesinden yırtık tespit edildi. Kulübün sağlık ekibi tarafından tedavisine başlanan Fernandes'in cumartesi günü oynanacak kritik Osmanlıspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Junior Fernandes, bu sezon Aytemiz Alanyaspor formasıyla çıktığı 24 maçta 10 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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