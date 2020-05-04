Aytemiz Alanyaspor, gruplar halinde antrenmanlara başladı

Süper Lig ekibi Alanyaspor, koronavirüs arası sonrası sahaya indi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Aytemiz Alanyaspor, gruplar halinde antrenmanlara başladı
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04 Mayıs 2020 21:08
Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen aradan sonra ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını sebebiyle liglere verilen arada çalışmalarını evden sürdüren futbol takımı, sahaya indi. 

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 3 gruba ayrılan futbolcular, ayrı saatlerde Cengiz Aydoğan Tesisleri'ne gelerek çalışmalarını gerçekleştiriyor. 

İdmanın ilk gününde futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık parkurunda topla çalışma yaptı.

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