Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray: Muhtemel 11'ler

GALATASARAY'DA 6 EKSİK

GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE

SON 12 LİG MAÇINDA 1 GALİBİYET

GALATASARAY'IN AVERAJI EKSİ

TORRENT İLE 3 MAÇTA DA MAĞLUP

SÜPER LİG'DE 12. RANDEVU

GALATASARAY ALANYA'DA 5'TE 3 YAPTI

EN FARKLI GALİBİYETLER

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports 1 naklen yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Ümit Öztürk.Ligin geride kalan bölümünde oynadığı 23 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 27 puan topladı. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, 23. haftayı lider Trabzonspor'un 27 puan gerisinde 15. sırada bitirdi.Aytemiz Alanyaspor ise 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 38 puanla 23. haftayı 3. sırada tamamladı.İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, Aytemiz Alanyaspor 1-0 kazanmıştı.Galatasaray'da 6 futbolcu, farklı nedenlerle Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Fatih Öztürk, Işık Kaan Arslan ve Mbaye Diagne maçın kadrosunda yer alamayacak.Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır Milli Takımı forması giyen Mustafa Muhammed ile yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan Omar Elabdellaoui de kadroda bulunamayacak.Sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Ömer Bayram da kart görmesi durumunda 25. haftadaki Yukatel Kayserispor maçında oynayamayacak.Karşılaşmada gözler, Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna dahil ettiği oyuncularda olacak.Sarı-kırmızılı takım, bu dönemde eski oyuncuları Bafetimbi Gomis ve Semih Kaya ile Inaki Pena ve Erick Pulgar'ı renklerine bağladı.Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 12 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 11 gol atan Galatasaray, kalesinde 19 gol gördü.Galatasaray, Süper Lig'de küme düşme hattının 3 puan üzerinde yer alıyor.Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde attığından fazla gol yedi ve eksi averajda kaldı.Ligde attığı 28 gole karşın kalesinde 33 gol gören sarı-kırmızılı takım, 23. haftayı -5 averajla bitirdi.Galatasaray, görevinden ayrılan Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 3 lig maçından da mağlubiyetle ayrıldı.Sarı-kırmızılı takım, İspanyol teknik adam idaresinde ligde oynadığı Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybetti.Galatasaray, Torrent yönetiminde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile oynadığı hazırlık maçında da mağlup oldu.Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 12. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında ligde 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 7, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. Bir müsabaka ise berabere sonuçlandı.Geride kalan 11 maçta sarı-kırmızılı takımın 24 golüne, Alanya ekibi 13 golle yanıt verebildi.İki takım arasında Alanya'da oynanan maçlarda da Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.Sarı-kırmızılı ekip, Aytemiz Alanyaspor'a konuk olduğu 5 maçın 3'ünü kazandı. Alanya'daki maçlardan bir kez ev sahibi takım üstün ayrılırken, bir müsabaka ise berabere bitti.Alanya'daki müsabakalarda takımlar 9'ar kez ağları havalandırdı.Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşısında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti.Aytemiz Alanyaspor'un ise rekabetteki en farklı galibiyeti 2019-2020 sezonunda Alanya'da yapılan maçta 4-1'lik skorla oldu.