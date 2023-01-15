Aydın BB, evinde THY'yi devirdi

Voleybol Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Aydın BB, evinde THY'yi devirdi
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15 Ocak 2023 17:37
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendi.
Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Necmi Avcı

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, İdil Bascan, Planinsec, Nicoletti, Loda, Özgenur Çetiner (Selin Adalı, Özlem Güven, Merve Nur Öztürk, Fatma Şekerci)

Türk Hava Yolları: Naz Aydemir Akyol, Kingdon, Zeynep Sude Demirel, Van Ry, Orthmann, Dicle Nur Babat (Buse Kayacan, Çağla Akın, Şeyma Ercan, Maglio, Bahar Toksoy Guidetti, Polen Ünver)

Setler: 25-23, 25-17, 21-25, 25-23

Süre: 132 dakika (31, 29, 30, 42)

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