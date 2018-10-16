Aydemir Akbaş'tan Arda Turan - Berkay yorumu

Usta sanatçı Aydemir Akbaş, kolon ve bağırsak kanserine yakalandığı haberlerinden sonra ilk kez Etiler'de objektiflere yansıdı.Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin'in kavga etmesiyle ilgili bir soru üzerine Akbaş, "Arda, Avrupa'ya gitmeden önce bir gün Galatasaraylılar Cemiyeti'nde oturuyordum yanıma geldi. 'Avrupa'ya git şunları şunları yapma, ben Milli Takım oyuncusunu kaldırımda ölmüşken gördüm' dedim. Bizim zamanımızda Metin Oktay benim sıkı dostumdu, saygı vardı, sevgi vardı. Ben rakibimle oturuyordum, Kemal Sunal'a iki senaryo verdim, en çok çalışan filmi benim senaryom olan 'Atla Gel Şaban'dı. Herkes dosttu, birbiriyle konuşurdu, şimdi yok. Ben bugünkü sanatçılarla tuvalete gitmem. Çünkü hepsi oynama heveslisi, ne bulsa oynuyorlar" ifadelerini kullandı.Sağlığıyla ilgili korkulacak bir durumun olmadığını belirten Aydemir Akbaş "Temiz çıktık, üç ayda bir kontrolüm oluyor. Orada kan değerlerimde eksiklik gördü doktor. Bu kez bir kolonoskopi ve mide istediler. Patolojiyi beklemeden doktor, 'Aydemir senin her tarafın benden sağlam' dedi. Benim daha yapmam, bitirmem gereken işler var. Galatasaray'ı hırsızlardan, mikroplardan, iki yüzlülerden temizlemem lazım. Daha işim çok" şeklinde konuştu.