Axel Disasi: 'Yaptıklarımızdan mutlu olabiliriz'

Monaco'nun, Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Fransız ekibinde Axel Disasi açıklamalarda bulundu.



Disasi, "Ferencvaros'a kaybettiğimiz maçın olumsuz etkileri üzerinde durmamak önemliydi. Biz de bunu yaptık. Her ne kadar kırmızı kart işimizi kolaylaştırsa da, Wissam'ın ilk golünden faydalanmayı başardık. Takım için iyi bir galibiyet, bize güven veriyor" dedi.



24 yaşındaki futbolcu sözlerini, "Ferencvaros'un, Kızılyıldız'a kaybettiğini gördük. Bu da her şeyin mümkün olduğu anlamına geliyor. Bu maçta yaptıklarımızdan ve yapma şeklimizden mutlu olabiliriz" ifadeleriyle tamamladı.





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