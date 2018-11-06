Avrupa'nın yeni duvarı; Başakşehir!

BAŞAKŞEHİR, MANCHESTER CITY İLE ZİRVEDE

MERT GÜNOK DA AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

'in 11. haftasını lider kapatan, geçen sezonki başarılı performansını bu yıla da yansıttı.Abdullah Avcı önderliğinde başarılı bir sezon geçiren Medipol Başakşehir, başarılı savunma kurgusuyla da Avrupa'nın en iyiler arasında yer alıyor. Tutuncu-lacivertli ekip Avrupa'nın en az gol yiyen takımlar arasında yer alırken, kaleci Mert Günok da Avrupa'da kalesini en çok gole kapatan kalecilerden olmayı başardı.Süper Lig'de sadece 4 gol yiyen MedipoL Başakşehir, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en az gol yiyen iki takımdan biri konumunda yer alıyor. Medipol Başakşehir, kendisi gibi 4 gol yiyen Manchester City ile bu alanda ilk sırada yer alıyor.M. Başakşehir - 4Man. City - 4Liverpool - 5Atl. Madrid - 6Inter - 6Paris SG - 7Montpellier - 7Chelsea - 8Juventus - 8Espanyol - 8Başakşehir'in bu sezon kalesini tüm lig maçlarında koruyan Mert Günok da önemli bir istatistiğe sahip... Mert Günok, 5 büyük lig ve Süper Lig'de 10'dan fazla maça çıkıp kalesini en çok gole kapatan iki isimden biri. Mert Günok, 11 lig maçının 8'inde gol yememeyi başardı. Mert Günok gibi kalesini 8 maçta gole kapatan bir diğer isim Ligue 1 ekiplerinden Reims'de forma giyen Edouard Mendy oldu.Mert Günok (Bşaakşehir) - 8Edouard Mendy (Reims) - 8Ederson (Man. City) - 7Lecomte (Montpellier) - 7Alisson (Liverpool) - 6Jan Oblak (Atl.Madrid) - 6Handanovic (Inter) - 6Kepa (Chelsea) - 5Gulacsi (RB Leipzig) - 5Jordi Masip (Valladolid) - 5