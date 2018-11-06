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Avrupa'nın yeni duvarı; Başakşehir!

Haftayı lider kapatan Medipol Başakşehir, başarılı takım savunması ve kaleci Mert Günok'un performansıyla Avrupa'nın en iyi iki takımından biri oldu.

Kaynak: Sporx.com
Avrupa'nın yeni duvarı; Başakşehir!
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06 Kasım 2018 07:04
SPORX - Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasını lider kapatan MedipoL Başakşehir, geçen sezonki başarılı performansını bu yıla da yansıttı.

Abdullah Avcı önderliğinde başarılı bir sezon geçiren Medipol Başakşehir, başarılı savunma kurgusuyla da Avrupa'nın en iyiler arasında yer alıyor. Tutuncu-lacivertli ekip Avrupa'nın en az gol yiyen takımlar arasında yer alırken, kaleci Mert Günok da Avrupa'da kalesini en çok gole kapatan kalecilerden olmayı başardı.

BAŞAKŞEHİR, MANCHESTER CITY İLE ZİRVEDE

Süper Lig'de sadece 4 gol yiyen MedipoL Başakşehir, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en az gol yiyen iki takımdan biri konumunda yer alıyor. Medipol Başakşehir, kendisi gibi 4 gol yiyen Manchester City ile bu alanda ilk sırada yer alıyor.

En az gol yiyen 10 takım (5 büyük lig ve STSL)

M. Başakşehir - 4
Man. City - 4
Liverpool - 5
Atl. Madrid - 6
Inter - 6
Paris SG - 7
Montpellier - 7
Chelsea - 8
Juventus - 8
Espanyol - 8

MERT GÜNOK DA AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

Başakşehir'in bu sezon kalesini tüm lig maçlarında koruyan Mert Günok da önemli bir istatistiğe sahip... Mert Günok, 5 büyük lig ve Süper Lig'de 10'dan fazla maça çıkıp kalesini en çok gole kapatan iki isimden biri. Mert Günok, 11 lig maçının 8'inde gol yememeyi başardı. Mert Günok gibi kalesini 8 maçta gole kapatan bir diğer isim Ligue 1 ekiplerinden Reims'de forma giyen Edouard Mendy oldu.

Kalesini en çok gole kapatan kaleciler (5 büyük lig ve STSL)

Mert Günok (Bşaakşehir) - 8
Edouard Mendy (Reims) - 8
Ederson (Man. City) - 7
Lecomte (Montpellier) - 7
Alisson (Liverpool) - 6
Jan Oblak (Atl.Madrid) - 6
Handanovic (Inter) - 6
Kepa (Chelsea) - 5
Gulacsi (RB Leipzig) - 5
Jordi Masip (Valladolid) - 5

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