Avrupa Süper Lig'den çıkış: 150 milyon euro!

Avrupa Süper Lig'in kurucularının imzaladığı sözleşme ortaya çıktı: Ayrılık bedeli, 150 milyon euro.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Avrupa Süper Lig'den çıkış: 150 milyon euro!
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23 Nisan 2021 19:08
Bir anda dünya futbolunda deprem etkisi yaratan ancak 48 saat içinde başarıya ulaşamayarak "askıya alınan" Avrupa Süper Ligi projesinin sözleşmesi ortaya çıktı.

Alman Der Spiegel'de paylaşılan belgelere göre, Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmak isteyen kulüp 150 milyon euro tazminat ödemek zorunda.

12 kurucu kulüp ile yola çıkan ve sonrasında 6 İngiliz kulübü başta olmak üzere ayrılma kararı aldığını açıklayanların ardından sadece Juventus, Real Madrid ve Barcelona'nın kaldığı organizasyonun bu tazminatın ödenmesini gerektirip gerektirmeyeceği ise henüz belli değil.

BARCELONA VE REAL'E DAHA ÇOK PARA

Öte yandan yapılan anlaşmada Barcelona ve Real Madrid'in diğer takımladan daha çok para kazanacağı ortaya çıktı.

İki takıma da 30 milyon euro para ödeneceği ve bazı maçlarını kendi kanallarından yayınlayacakları belirtildi.



 



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